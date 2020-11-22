Giveaway: CardioBot Apple Watch heart rate tracker adds new iOS 14 widgets and more

- Nov. 22nd 2020 7:18 am PT

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CardioBot is a powerful app for iOS and watchOS that taps into the data collected by your Apple Watch to provide a comprehensive overview of your health. A new version of the app adds iOS 14 home screen widgets for blood oxygen statistics, new workout features, and more.

Plus, we have 1,000 codes to unlock the premium version of CardioBot exclusively for 9to5Mac readers…head below for the details.

The new version of CardioBot includes a handful of new home screen widgets for iOS 14: blood oxygen, resting heart rate, heart rate variability, and a small version of the heart rate summary. By adding these widgets to your iOS 14 home screen, you can monitor your Apple Watch health data at a glance.

There are also new compilations for your Apple Watch faces: blood oxygen, resting heart rate, and heart rate variability.

The latest version of CardioBot also includes a new workout screen in the app that shows more details on your heart rate during a workout. One of the coolest features is that it will even send you a haptic feedback notification on your Apple Watch whenever your heart rate zone changes.

Here are the full release notes for the latest version of CardioBot:

  • Blood oxygen widget added.
  • Resting HR widget added.
  • HRV widget added.
  • Small Heart Rate summary widget added.
  • Blood oxygen complications added.
  • Resting HR complication added.
  • HRV complication added.
  • Heart Rate summary complication redesigned.
  • Start workout button fixed.
  • Heart points goal limit changed.

CardioBot is available on the App Store as a free download with an in-app subscription, but 9to5Mac is giving away 1,000 promo codes for the CardioBot subscription. This means you can get the premium features for free for one month.

To redeem the code, open the App Store app, tap your profile picture, then look for “Redeem Gift Card or Code” and enter one of the promo codes below.

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